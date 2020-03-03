星巴克烘培坊 上海復業

「歡迎回來！BE STRONG LIKE COFFEE（像咖啡一樣堅強）！」3月初，中國防控新冠肺炎疫情仍處在關鍵期，「中華商業第一街」上海南京路的咖啡連鎖巨頭星巴克臻選上海烘焙工坊已經悄然恢復營業。

新華社報導，透過沿街的落地玻璃，可以看到一些星巴克店員戴著淺藍色的口罩、手套正在忙碌，部分還戴上了護目鏡。烘焙工坊主入口的一塊提示牌上說，現在以「限流開放」的模式復業，每天上午8時營業至晚間8時。

今年1月下旬以來，星巴克與許多中國同行為配合疫情防控、儘量減少人群聚集，暫時關閉其在湖北省內的所有門店，同時在中國內地的其他省份有約半數門店堅持營業，服務消費者。日常以體驗式消費為主的上海烘焙工坊則於1月27日暫停營業。

2月中旬起，上海市靜安區的政府部門與星巴克進行多次會商，設計了多套復業方案，促成上海烘焙工坊2月26日起復業。

為了顧客的健康考慮，這座營業面積約2700平方米的工坊調整並縮減了出入口，顧客入店時有兩名戴著口罩和手套的星巴克夥伴員工上前微笑招手，並提醒大家逐一完成測體溫、手消毒及登記個人聯絡方式等。

完成以上「小程序」後，就可以步入烘焙工坊的營業區域。與以往相對擁擠的感覺完全不同，如今店內提供了更寬鬆的餐桌間隔距離。一名星巴克夥伴員工介紹，店內至少一半的桌椅被撤下，空間釋放出來，提供更安全的用餐距離。

如果在供餐區和用餐區稍稍停留，會發現這裡的清潔消毒變得更頻繁。至於點餐和付款，店方採用了「無接觸式」的手機移動支付。

「BE STRONG LIKE COFFEE」原是一句術語，原是比喻咖啡豆要經歷精細化採摘、千里迢迢運輸、「千錘百煉」的研磨，最終變成一杯口味香濃的咖啡，有「歷經磨礪，方得香醇」的意思。而今這句話則被星巴克的夥伴員工視作一種互勉——在逆境中要變得更加堅強。

在這標語下，著名的巨型大銅罐及咖啡烘焙流水線的「復工」也具有標誌意義，通過電腦指令，這條既用於生產加工，又可提供參觀的半開放式流水線已重新運轉起來。顧客或坐或站，能時常聽到咖啡豆之間因為碰撞發出的沙沙聲，好像輕音樂一般，空中時而還會飄過濃郁的咖啡香。