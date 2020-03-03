兩江、天府新區 首次聯席會議

作為中國西部兩大國家級開發開放新區，重慶兩江新區和四川天府新區日前以視頻連線方式舉行第一次聯席會議，共商攜手打造中國內陸開放門戶合作事項。

2020年伊始，中央財經委員會第六次會議指出，推動成渝地區雙城經濟圈建設，有利於在西部形成高質量發展的重要增長極，打造內陸開放戰略高地，對於推動高質量發展具有重要意義。

中新社報導，此次兩江、天府新區聯席會議上，重慶兩江新區黨工委副書記、管理委員會常務副主任王志傑提出六大合作事項。

王志傑建議，在探索內陸開放新模式方面，兩個新區共建開放門戶；聯合建設國際合作協作區，協同引進跨國公司地區總部，特別是一帶一路沿線國家的跨國公司總部和研發、財務、採購、結算等功能性機構。

推進交通互聯互通方面，雙方全面加強航空協作、鐵水聯運等方面的合作，共建一帶一路進出口商品集散中心；共同打造西部陸海新通道多式聯運樞紐通道。

他說，雙方合作有望將汽車和電子兩大產業打造為萬億級產業集群，並且是高能級的世界級產業集群。一帶一路進出口商品集散中心的共同建設，將增加與一帶一路沿線國家的進出口貿易量。

「加強優勢產業互補，共同助力成渝地區成為最具全國影響力的重要經濟中心」。四川天府新區管理委員會辦公室常務副主任，天府新區成都黨工委書記、管理委員會主任劉任遠建議，兩地切實加強關聯產業優勢互補，如總部經濟、會展博覽、高技術服務、金融科技、文化創意、智能製造等產業。

中共重慶市委常委，兩江新區黨工委書記、管理委員會主任段成剛表示，第一次聯席會議，只是「打造內陸開放門戶」的初步謀劃，雙方還將陸續頻繁召開會議，密切協作配合，特別要做好產業、開放、創新、建設、改革、規劃等六個方面的連動，一道努力打造成渝地區雙城經濟圈發展的「雙引擎」。