看好海南自貿港 外資續投資

密閉無菌的注射劑生產車間內，精密複雜的生產線自動作業，車間人員身著防護工作服緊張忙碌。為如期交付市場訂單，海口市的海南普利製藥股份有限公司每日加緊生產。

新華社報導，「政府幫我們協調了一家酒店，專門用於隔離島外歸來的員工。」公司副總經理鄒銀奎說，公司400名員工目前已返崗300多人，全車間生產基本正常運行。

普利製藥是一家合資企業，其生產的藥品有多個品種在歐美獲得認證並上市。鄒銀奎說，公司正準備投資5億元新建車間，以擴大產能和研製新藥。「疫情的短期影響終究會過去，我們非常期待自貿港政策出台，看好海南發展機遇。」

海南是中國最大的自由貿易試驗區，同時正在加快探索建設自由貿易港，這是彰顯中國擴大對外開放、積極推動經濟全球化決心的重大舉措。儘管正面臨新冠肺炎疫情，但外資外企對海南自由貿易港的開放利好政策普遍充滿期待。

連日來，海南省相關部門和市縣採取措施幫助外資企業復工復產，解決實際困難，進一步穩定外商投資信心。

位於澄邁縣的歐綠保神州（海南）新能源建設開發有限公司副總經理姚佳說，疫情對他們的施工基本沒有影響，各項手續的報送審批，政府都通過線上與我們及時溝通。

德國歐綠保集團是全球知名資源再生及環境服務企業，去年4月以併購澄邁縣一家環保企業方式進駐。姚佳說，公司看好海南建設國家生態文明試驗區和自由貿易港的發展機遇，對在海南發展環保產業很有信心，未來將繼續擴大投資。

「疫情對外資企業確實在短期內有一定影響，但不會影響他們對海南自貿港的投資信心。」海南省商務廳外商投資管理處處長金晶說，當前重點外資項目建設正平穩推進，一些洽談項目也正在加強線上溝通，不少外企表示疫情過後會立刻來海南考察或簽約。