廣州領軍 建納米生物安全中心

廣州市黃埔區、廣州開發區2月28日動工、簽約87個項目，這些項目以生物安全、生物醫藥為主，投資總額約1335億元（人民幣，下同），達產產值約2843億元。

中新社報導，該區依託自身生物醫藥產業化基礎，率先推進生物安全產業體系建設的項目—廣東粵港澳大灣區國家納米科技創新研究院納米生物安全中心與廣州生物安全創新研究院於當天揭牌。

中國納米科技基礎研究已經走在世界最前列，擁有21萬件專利，但轉化率不到1%。廣東粵港澳大灣區國家納米科技創新研究院正是聚焦納米科技創新鏈的轉移轉化環節。該院由國家納米科學中心和廣州開發區共建，中國科學院院士、國家納米科學中心主任趙宇亮任院長。

該研究院納米生物安全中心下設醫療衛生防護納米技術研發平台、新型病毒檢診治納米技術研發平台、納米生物技術研發平台，形成集生物安全-疫情防檢治為一體的布局。 廣州綠葉生物製藥產業園、恒瑞醫藥南方總部、百濟神州三期等生物醫藥龍頭項目也於當日動工。

廣州開發區、廣州高新區已聚集超過1000家生物醫藥企業，生物醫藥產業規模達到700億元，占廣州市的六成以上。

此外，當天動工的項目還有寶能動力電池研發及生產基地、寶能汽車研究院、寶能國際總醫院三大寶能系項目。其中，寶能廣州動力電池研發及生產基地項目將建設年產能8GWh的車載動力電池智能製造工廠，並引進上百名日本頂級電池專家開展電池產品研發等工作。項目預計2021年第四季度正式實現量產，達產後年產值可達約86億元。

當日簽約落戶的項目還有阿里健康大藥房全國總部及阿里健康華南運營總部、揚子江藥業集團粵港澳大灣區總部項目。主要從事高端消費電子、車用互聯網及無人駕駛攝像頭模組等光器件領域的研發設計、生產銷售的立景創新大陸全國總部項目也於當日簽約，該項目投資總額100億元，預計達產產值約400億元。