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遙感衛星「熱值」驟升 透露大陸產業復工正熱

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
上海化工產業園區復工後，不時冒出白煙。（新華社照片）
上海化工產業園區復工後，不時冒出白煙。（新華社照片）

新冠肺炎疫情持續，連日來，大陸多地在統籌好疫情防控的前提下，積極推動復工復產。

據官媒新華社周日（2月29日）報導，隨著工業生產的恢復，包括社會運行、生活節奏的「復甦」，使遙感衛星的「熱值」觀測數據快速上升。

位於上海市西南部、杭州灣北岸的金山區，在1月21日，企業、工廠開始停工，外來人口返鄉，整個區域的地面温度分布較為平均。而到了2月22日，復工產生的工業熱能和人口密度增加帶來的熱值提升，使金山區「紅」了起來。

金山工業區擁有生產型企業414間，截至2月24日已正式復產347間，上崗人數2萬3431人，其中136間規模以上企業全部通過備案核准，復工率100%。

上海自貿區臨港新片區，至2月24日累計復工企業971間，復工人數逾4萬，其中產值在1億元（人民幣，下同）以上的企業復工率98.7%。作為重要的國民經濟上游產業，中國石油石化行業復工率已超過95%。

位於長三角西部的馬鞍山鋼鐵，中國特大型鋼鐵聯合企業之一，安徽省最大的工業企業，春節期間仍持續生產。隨着全面復工復產，這間大型鋼鐵廠持續輸出更多熱力。截至2月25日，馬鞍山鋼鐵所在的安徽省規模以上工業企業復工92%，復工人數156.5萬人，佔全省上年同期企業人數的59.5%。

報導稱，利用遙感衛星的可見光紅外成像輻射儀，觀測整個長三角地區，顏色越紅代表熱異常數量越多。這種方法通常用來識別工業燃燒，以及焚燒秸稈、山火等地面燃燒情況。在人口密集的長三角區域，這種熱異常大多意味著存在工業熱源。根據觀察1月下旬與2月下旬的衛星數據，與春節期間相比，2月19日起的一周內，長三角區域內的熱異常密度增長了數十倍。

中國「熱度」提升的背後，是分區分級精準復工復產的關鍵性舉措。中國經濟能否穩定發展，不僅與14億人的利益息息相關，也牽動著全球涼熱。面對當前嚴峻形勢，在符合防控疫情需求下高效復工復產，對於中國而言，是應對疫情大考的必答題。

疫情 金山 上海自貿區

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