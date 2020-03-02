大陸2月官方製造業PMI大跌至35.7 創歷史新低
大陸製造業活動明顯收縮，大陸國家統計局和物流與採購聯合會的數據顯示，2月官方製造業採購經理指數(PMI)由對上一個月的50大跌至35.7，是歷來最低，遠差過市場預期的46。
據香港電台報導，生產、新訂單、原材料庫存、從業人員及供應商配送時間分類指數都大幅下跌至收縮水平。
上月綜合PMI產出指數由1月的53大幅下跌至28.9，反映中國大陸企業生產經營活動整體放緩。
物流與採購聯合會特約分析師張立群指出，反映需求及供給的指數都大跌，表明疫情對生產及市場需求影響很大，綜合今年首兩個月PMI指數變化，預計期間主要經濟指標按年增速將會大幅下降，首季亦會出現明顯下跌，必須要充分估計及做好應對預案。
另外，中共官方非製造業商務活動指數由54.1急跌至29.6，創紀錄新低。
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