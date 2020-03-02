大陸扶持中小微企 實施貸款延期還本付息

針對新冠肺炎疫情對中小微企業帶來經營壓力，大陸多部委聯合推出扶持政策，為中小微企業提供臨時性延期還本付息措施。

經大陸國務院同意，銀保監會、人民銀行、發展改革委、工業和信息化部、財政部近日聯合印發《關於對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息的通知》。中共銀保監會有關部門負責官員就相關措拖提供進一步解答，表示今年1月25日至6月30日期間，如果中小微企業受疫情影響不能按時還本付息，可以向銀行提出延期申請。銀行可根據實際情況，給予企業一定期限的延期還本付息安排，最長可以延長至6月30日，免收罰息。

湖北地區享有特殊安排，區內各類企業包括大型企業，都可以享受貸款臨時性延期還本付息政策。銀行業和金融機構也會給予專項支持，為湖北地區配備專項信貸規模，實施內部資金轉移定價優惠，爭取今年普惠型小微企業綜合融資成本較上年平均水平，降低1個百分點以上。

中共銀保監會稱，延期還本付息政策將有利於企業盡快復工復產，支持實體經濟恢復發展。