陸公開發行公司債券 3月起改註冊制

上海證券交易所3月1日發布「關於上海證券交易所公開發行公司債券實施註册制相關業務安排的通知」，上交所指出，修訂後的「中華人民共和國證券法」自2020年3月1日起實施，公開發行公司債券也自3月1日起實行註册制。

中新社報導，關於公開發行公司債券實行註册制的背景意義，上交所表示，2015年以來，中國證券監督管理委員會對公司債券發行制度進行市場化改革。5年來，公開發行公司債券建立由證券交易所上市預審核、由證監會採用簡易核准程序的發行監管制度，形成較為成熟的投資者適當性制度，公司債券市場取得長足發展。

截至2020年2月底，上交所累計發行公司債券近10兆元（人民幣，下同），年均發行量超過2兆元。總體來看，公司債券實施註册制已具備較為成熟的實踐和制度基礎。

上交所稱，公開發行公司債券實施註册制在法律法規上的調整包括：將核准制改為註册制；對公司債券公開發行條件作出調整；對公司債券申請上市交易條件作出調整；完善了持續信息披露要求；壓實發行人、證券服務機構的法律職責五方面內容。

上交所強調，公司債券實施註册制後，在優化發行上市審核工作的同時，將繼續堅持市場化、法治化的方向，加大對發行人、證券服務機構的監管，引導投資者樹立風險自擔、責任自負的意識。

具體來看，一是加強信息披露，進一步落實以信息披露為核心的發行上市審核制度。二是申報即納入監管，繼續壓嚴壓實發行人和證券服務機構責任。公司債券實施註册制後，上交所將推進公司債券實施註册制有關的配套規則修訂、市場組織、服務培訓等工作，提高市場透明度和審核效率。