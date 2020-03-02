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上海多項商務指標 居陸前列
上海「2020年全市商務工作會議（電視電話會議）」3月1日舉行，會議披露，2019年上海商務經濟運行繼續保持良好發展態勢，社會消費品零售總額等多項指標位居中國大陸前列，實到外資規模創下歷史新高。
中新社報導，上海市副市長許昆林出席本次會議，市政府副秘書長尚玉英主持會議，市商務委主任華源作全市商務工作報告。
2019年，上海社會消費品零售總額1.35兆元（人民幣，下同），增長6.5%，規模穩居中國大陸城市首位；口岸貨物進出口8.4兆元，增長0.1%，繼續保持全球最大貨物貿易口岸城市地位；新設外資項目、合同外資、實到外資分別增長21.5%、7.1%和10.1%，實到外資規模達到190.48億美元，創歷史新高；上海對外直接投資中，中方投資額為140億美元，居中國大陸第二。
此外，2019年上海展覽業能級穩步提升，展館面積、世界商展百強數量均居全球會展城市之首。2020年，上海商務工作將重點做好兩方面工作：一是抓防疫抗疫，全力打贏新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控阻擊戰；二是抓商務發展，全力打贏穩增長攻堅戰。
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