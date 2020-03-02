浙江台企復工 重啟口罩產線

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著疫情緩和，浙江台資企業快速復工；已經復工生產和申請近期復工的台企超過90%，其中規模以上台企復工復產率已達97.7%。

中新網報導，大年初一，還在台灣過年的杭州醍筠實業有限公司總經理季維義，接到當地政府要求緊急復工的通知。

作為口罩生產企業，季維義已做好公司提前復工復產的準備。

「我們回來後，發現僅剩8名本地工人在崗，口罩生產很受影響。」季維義表示，為解決這一難題，當地十幾位村民到工廠幫忙，還有志願者來充當臨時工人。如今每天可生產約一萬只N95口罩。

位於浙江嘉興的宏昌生物醫療科技（平湖）有限公司，是專業生產無紡布製品的台資企業。面對緊缺的口罩需求，公司重啟了已停產六、七年的口罩生產線。大年初一，該公司找出「退役」多年的口罩生產設備，召回具有口罩生產經驗的14名工人，全力生產醫用口罩。

作為杭州首批復工企業，目前杭州頂益食品有限公司產能已恢復85%左右，每天可生產33－35萬箱速食麵。目前，康師傅控股華東地區公司已向抗疫一線捐贈了1萬餘箱方便食品。

「食品生產企業對生產安全和員工健康有嚴格要求，特殊時期，不少部門都為我們復工復產開了綠色通道。」康師傅控股有限公司華東區董事蘇立榮說，復工伊始，最大的困難就是物流配送問題，原物料進不來，成品出不去；為此，商務、交通等部門首批開出200多張通行證，連通了企業上下游生產供應鏈。

報導指出，疫情之下，不少企業難免受到衝擊；而幾乎同時推出的多項扶持政策，也讓台企感受到了地方政府與其共渡難關的信心。

寧波威霖住宅設施有限公司，地處寧波市象山縣。按照當地政府復工要求，優先安排本地員工占比大的企業復工，這對於有70%的員工是外地人員的威霖來說是一個極大的挑戰。作為當地重點台資工業企業，該企業成為象山首批獲批復工的企業。相關部門幫助企業引進專業的核酸檢測機構，用於甄別返崗員工健康狀況，為準時、安全、有序復工，提供強大助力。

據報導，當前浙江推出多項法律、金融、稅收等領域政策，支持台企復工復產。如中國農業銀行浙江省分行專項按排100億元人民幣信貸規模，支援台資企業復工復產增量流動資金貸款需求。對總體經營穩定、具備發展前景，但受此次疫情影響暫時受困的台資企業不抽貸、不斷貸、不壓貸等。

口罩 疫情 康師傅

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