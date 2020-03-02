廣州青年台商 日產10萬個口罩

近日，廣州青年台商陳鴻傑騰出自有醫藥企業廠房，多方購置設備和原料轉產口罩，在當地政府支持下，快速完成建廠手續實現量產。目前企業日產口罩超過10萬個，全力支援抗疫復工復產。

新華社報導，34歲的陳鴻傑從事醫藥相關產業近10年。6年前，他從台灣到廣州開拓市場，隨著事業逐漸打開局面，自己也在廣州扎下根來。

新冠肺炎疫情發生後，留在廣州的陳鴻傑看到社會各界為防控疫情所作的努力，也希望為共同抗疫出一份力。

非口罩企業轉產醫用口罩，面臨生產資質、廠房、設備、原料、證照等一系列問題。陳鴻傑說，當地政府得知情況後，為企業開闢了綠色通道，全力支持台企籌建口罩生產線，並承諾給予補助，支持企業穩產、增產、擴產。

陳鴻傑主動騰出自有藥品生產廠房，建成口罩生產車間。同時，廣州市有關部門專門協助從外地購買口罩生產設備和生產原材料，僅用7天就完成了口罩生產線安裝和試產。

口罩廠目前實行三班制24小時生產，優先供應復工企業，同時也盡量滿足台企、台港澳青創中心、台青服務中心需求。「接下來，我們還將匯集更多兩岸同行的力量，爭取進一步增加生產線、擴大產能，希望更大程度上緩解疫情防控口罩緊張問題。」陳鴻傑說。