深圳企業開工率 高達9成4

深圳市工業和信息化局1日通報稱，截至2月底，深圳全市規模以上工業企業已開工9187家，開工率達94.51%。

「全力協調幫助防疫物資生產企業復工。」深圳市工業和信息化局負責人介紹，通過市區工信系統協調幫助邁瑞、普博科技、安多福等381家深圳市重點物資生產企業及供應商復工復產。

同時，通過各種渠道協調江蘇、上海、浙江等地工信部門幫助深圳市企業130多家上游供應商復工。

新華社報導，面對中國大陸醫療物資短缺的緊急情況，深圳市一方面對生產口罩、防護服、護目鏡、醫用手套、帽子、靴類等防護產品的企業開展調研摸底，另一方面動員相關企業轉產防疫物資，盡快提升產能。

如支持比亞迪、富士康、寶能等企業（含子公司）利用自動化設備、無塵車間等自有優勢轉產口罩，目前這些企業的口罩生產線已陸續投產。

2月29日，深圳市工信局連續推出「深圳市關於鼓勵新冠肺炎疫情防控重點物資生產企業技術改造實施細則」和「深圳市關於免收2020年2月工商企業兩部制電價中基本電費部分的實施細則」，全力支持企業度過難關。

根據細則，深圳市鼓勵生產防疫物資的企業擴大技術改造投資，2020年2月1日至3月31日購買的防疫物品生產設備，按不超過設備投資的50%予以資助，最高不超過2000萬元（人民幣，下同），預計相關企業共可獲得資金補助3-5億元；基本電費減免方面，預計相關企業2月可獲6.9億元減免。