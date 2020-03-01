新冠肺炎重挫旅遊業！港旅議會首度裁員 全體放無薪假

新冠肺炎疫情重挫旅遊業，旅遊業議會歷來首次裁員。旅議會總幹事陳張樂怡表示難過，解釋議會收入大減，料今個財政年度有嚴重赤字，故裁減6名員工，占整體人手一成，其餘員工由本月至6月為止，每月放無薪假2至4日。明報報導，酒店業工會亦透露有7間酒店裁員，網上流傳位於尖沙咀的麗景酒店將營運至下月底為止，酒店截稿前未有回覆。

報導引述陳張樂怡說，去年反修例風波影響旅遊業，議會主動向旅行社退會費，並免收內地入境團登記費半年，至今年初疫情爆發，議會被迫取消所有導遊培訓等課程，印花徵費收入大減，占議會營運資金八成的外遊徵費亦因外遊旅行團大量取消而大減，議會料今個財政年度有嚴重赤字，故必須採取節流措施，包括取消活動、爭取租金減免。

據報導，酒店業工會列出31間酒店要求員工放無薪假，有酒店要求員工3月至6月間，每月放9天無薪假；7間酒店或酒店集團或會裁員。工會主席徐考澧補充，有3間酒店要求員工開始放今年的大假並預支明年大假，部分員工現時每月僅上班6至7天。

報導指出，網上流傳位於尖沙咀的麗景酒店2月27日向員工發信，稱酒店只會營運至3月31日為止，並遣散全體員工。該酒店至截稿前未有回覆。

維基百科資料顯示，香港旅遊業議會是獲港府承認的業界自我監督組織，整個議會的組成包括八個屬會、約1700多家會員旅行社、理事會、上訴委員會、10多個委員會和議會辦事處。先後獲法例授權監管外遊與入境旅行社，須為業議會會員，然後才可申請旅行代理商牌照。外遊領隊、接待入境旅客的導遊必須領取由其發出的導遊證。