香港逾萬建案停擺 中小建商恐倒閉

新冠肺炎疫情正值擴散之際，涉及24萬勞動人口的建造業，其中逾萬項目因建材暫停供應而停工，導致10萬工人受影響，而工程延期亦令工程違約機會增加，不少中小建築商面臨虧錢或倒閉風險。有業界人士指，建造業失業數字已「非一日之寒」，如疫情持續下去，工人失業情況將進一步惡化，未來恐有更多家庭「無飯開」。

調整「辣招」財爺說還早

文匯報報導，疫情持續，令人擔心SARS期間樓市大跌的情況會再出現，財政司司長陳茂波昨日表示，目前與1997年、1998年時有所不同，樓市出現斷崖式下滑的機會微，而市民目前仍難以負擔樓價，故調整「辣招」實屬言之尚早。

據報導，香港建築業影響數以萬計的家庭生計，香港營造師學會會長岑厚德表示，近來建造業受到大型基建工程被立法會拉布而止步、社會運動令經濟活動無法進行，以及新冠肺炎的三重打擊。去年下半年的社會暴力事件令部分私人發展商及投資者放慢或叫停工程項目，涉及逾萬個項目，近日疫情爆發，導致部分地盤被迫停工14天，而在缺乏口罩等個人防護裝備下，工人未能復工，預計部分建築商或有結業的可能。

岑厚德表示，一項建築工程逾期一天的違約金大約是工程額的0.03%，假設材料供應要到3月中才回復正常，而逾期一個半月即45天，即0.03%×45天=1.35%，而現時工程項目的利潤也只是約1%至5%，1.35% 違約金可直接令項目出現虧損。

「三鏈」斷裂 業界齊哀嚎

報導指出，經民聯立法會工程界議員盧偉國形容業界正面臨「工作鏈斷裂、供應鏈斷裂、資金鏈斷裂」的三大營運風險。

報導引述香港建築扎鐵商會會長陳落齊表示，自2014年起立法會便出現拉布，當「十大基建」工程結束後，2018年起工程量便大跌3至4成，不少建築商恐防無以為繼便開始「搶工程」，業界競爭升溫，而判頭公司接到的分判單價更下跌3成，惟工人薪金減幅只有10%至15%，不少判頭公司「蝕住做」、「唔賺錢都做」以求養活一眾工人，疫情如持續將令一眾判頭公司負擔加重。