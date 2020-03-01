上海零確診、零售復市 專家反憂心

新冠肺炎疫情爆發以來，湖北以外省市2月28日單日僅增4宗，29日減至新增3例，顯示中國多個省市近日無新增確診患者，其中上海「零確診」，零售業全面復市，深圳連續一周無新增病例，深圳機場53條國內航線恢復運行。這原本是好消息，但卻有專家對此憂心忡忡。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，對於目前已陸續復工的情況，他說：「這個時候是零我倒是很擔心，這麼多人進來（上海）怎麼會是零呢？」

中新網報導，上海發現第一例確診病例是1月20日，目前上海確診患者的出院率已經達到83%。張文宏指出，從這一點來看，這個病是可治的。從防控的模式來講，最初數字模型預測上海感染人數為數萬人，但現在只有337人，所以從這一點來講，這個病可控。

據報導，新冠肺炎疫情剛剛爆發時，張文宏曾預測中國抗疫可能出現三種情況：第一種是非常順利的話，應該2-4個月能控制；第二種是膠著，大概需要6個月；第三種是中國控制不住，疫情席捲全球。

張文宏說：「一開始以為中國控制住，世界就沒事了；現在發現中國的情況逐步得到控制，世界卻出事了。」張文宏強調「零確診」令人憂心，因為「輸入性的病例發現的越多，我們城市就越安全。」

在2月28日駕車回上海市中心的路上，張文宏遭遇到了堵車。他表示，這說明這個城市開始經濟復甦了，但經濟復甦了不代表防疫等級降低或者警惕性下降。

對於上海何時可以把口罩摘掉？張文宏表示，要看所有返回上海的人基本上都來了，都復工了，然後上海沒有發現新的病人，估計這個時間點就是把口罩全部摘掉的時間點。