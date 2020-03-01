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中國官方分區防疫 要求低風險區盡快復工

中央社 / 台北1日電
中國官方近日發布「通知」，要求全國按4類地區分區分級差異化防控，把握疫情和經濟社會發展形勢，並要求疫情低風險地區，要在有防護保障情況下盡快復工復產。圖為筆電生產線。 本報系資料庫
中國官方近日發布「通知」，要求全國按4類地區分區分級差異化防控，把握疫情和經濟社會發展形勢，並要求疫情低風險地區，要在有防護保障情況下盡快復工復產。圖為筆電生產線。 本報系資料庫

中國官方近日發布「通知」，要求全國按4類地區分區分級差異化防控，把握疫情和經濟社會發展形勢，並要求疫情低風險地區，要在有防護保障情況下盡快復工復產。

中國國務院聯防聯控機制28日發布「關於進一步落實分區分級差異化防控策略的通知」，要求各地準確分析把握疫情和經濟社會發展形勢，落實分區分級差異化防控策略，統籌疫情防控和經濟社會發展工作。

「通知」將疫情防控區域化分為4類地區，分別是湖北省和武漢市；湖北省週邊省分及浙江、廣東、黑龍江等重點省分；北京市及全中國其他地區。

針對肺炎疫情重災區的湖北省和武漢市，「通知」要求「繼續實施嚴格管控、外防輸出、內防擴散」，並「繼續實行嚴格的離漢離鄂（湖北）通道管控措施」。

「通知」指出，湖北省週邊省分及浙江、廣東、黑龍江等重點省分，要「外防輸入，內防擴散和局部爆發，分類指導」，並要求湖北週邊省分要主動跟湖北省建立「省際聯防聯控機制」，防止疫情蔓延並支援湖北物資、人員及做好交通保障。

而作為中國首都的北京市，「通知」則要求需「外防輸入，內防擴散」，要充分發揮嚴格進京管理協調機製作用，加強北京、天津、河北地區聯防聯控，並「引導外地人員逐步有序返京」且強化社區防控網格化管理，切斷輸入型傳染源，確保首都安全穩定。

至於疫情相對緩和的中國其他地區，「通知」所要求的措施也較寬鬆，僅要求「精準檢測、追蹤到人、隨訪到戶」，確保重點對象登記在冊，異常情況及時處置，防止疫情反彈。

「通知」並要求疫情風險較低的地區，「要在有防護保障情況下盡快復工復產」，恢復民眾正常生活，努力促進經濟社會健康發展。

據中國國家衛生健康委員會最新統計的數據，截至29日，中國31個省市區新增確診病例共573例。其中湖北省占570例，當中565例來自武漢市，表示除疫情重災區湖北省外，中國境內昨天新增確診病例僅3例。

疫情 北京

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