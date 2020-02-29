大陸2月鋼鐵PMI驟降：鋼廠「買不進來，運不出去」

根據中物聯鋼鐵物流專業委員會調查及最新發布的報告，2月大陸國內鋼鐵行業PMI指數為36.6，較1月下降10.5個百分點，創近年來的新低點。

澎湃新聞報導，從2月分項指數來看，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，鋼鐵市場需求收縮，鋼廠生產放緩，原材料價格趨於下降，鋼廠庫存大幅上升，企業對後市預期不容樂觀。

預計隨著疫情漸漸受到控制，各地企業開工復工以及基建房產投資回升，鋼鐵市場將逐步回歸正常。

報告顯示，新冠肺炎疫情擴散後，鋼材市場需求趨於收縮，加上各地延遲開工復工，進一步導致供應鏈下游企業需求回升放緩，國外需求也明顯減少。新訂單指數為32.7，較1月下降11.1個百分點；新出口訂單指數為42.5，較1月下降7.2個百分點，連續18個月運行在50以下。

據上海卓鋼鏈調研，下游終端大面積復工基本要在3月之後。從監測的滬市終端線螺採購數據來看，2月終端日均採購量比1月大幅下降70.55%，需求萎縮明顯。

由於市場需求下降，各地執行的疫情防護措施導致原材料物流不暢，以及各地人員流動限制導致大量員工返回工作崗位困難，鋼廠生產明顯下降，部分鋼廠借此機會將高爐整修計畫提前。

據上海卓鋼鏈了解，目前鋼企普遍達產率不足，多維持在70-80%的水準。中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，2月重點統計鋼鐵企業累計平均日產粗鋼188.72萬噸，比1月下降4.18%、比去年同期下降2.45%。

報告預計，3月企業工地加快開工復工，需求將加快回升，物流放寬也有利於鋼廠生產和銷貨，但現有的鋼材庫存對鋼材價格形成一定壓力，鋼材價格或將持續一段時間的小幅震盪運行。