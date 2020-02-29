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2月官方製造業PMI大跌 3月更受市場矚目

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
專家認為，2月PMI指數大幅度下降，反映新冠肺炎疫情對大陸經濟產生嚴重衝擊。中新社資料照片
專家認為，2月PMI指數大幅度下降，反映新冠肺炎疫情對大陸經濟產生嚴重衝擊。中新社資料照片

受新型冠狀病毒肺炎疫情短期影響，2月大陸官方製造業PMI創有統計以來的新低紀錄，專家認為，2月PMI大幅下降後，3月的改善情況更值得關注。

第一財經引述中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，2月PMI指數大幅度下降，反映新冠肺炎疫情對大陸經濟運行產生嚴重衝擊。從春節假期導致的季節性波動看，今年春節是在1月，作為與1月比較的指標，2月PMI指數應該呈上升態勢。但疫情衝擊使本應上升的態勢改為大幅度下降，足見疫情衝擊力度之大。分類指標中，反映供給端和需求端的指數均大幅下降，表明疫情對當前生產和市場需求的影響都很大。

數據顯示，疫情擴散導致市場需求收縮，企業延遲開工復工進一步導致供應鏈上下游需求放緩。新訂單指數為29.3，較1月下降22.1個百分點。外部需求也出現收縮，新出口訂單指數為28.7，較1月下降20個百分點。

影響所及，製造業進出口壓力加大，新出口訂單指數和進口指數分別為28.7和31.9，較1月下降20.0和17.1個百分點。部分調查企業反映，受疫情影響，訂單取消、延遲交貨等情況有所增加。

中國物流資訊中心分析師文韜認為，整體來看，2月製造業PMI大幅回落主要是受疫情短期衝擊，但回落處於預期範圍內。從1月PMI來看，經濟平穩發展，市場需求擴張有所加快，企業預期向好，這種穩定向好發展的勢頭，受疫情影響目前出現暫時中斷點。

他表示，隨著疫情逐漸被控制，預計經濟穩定向好發展勢頭還會延續下來，疫情之下被抑制的需求將會集中釋放，企業抓緊復工復產，儘快擴大生產，投資、消費和出口將加快恢復性增長。

疫情 PMI

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