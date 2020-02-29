為5G開路？華為在法砸重金 新建通信設備廠

在中美貿易戰備受攻擊的中國電訊巨擘華為集團，27日宣布將在法國新建通信設備工廠。據悉投資額超過2億歐元，將雇用約500人。法國政府尚未正式確定是否允許新一代通信標準5G的通信網採用華為品，華為此舉似乎有意彰顯對地區經濟的貢獻，進而促使法國採用自家品。

新華社報導，華為在一份公告中表示，該工廠將專門設置展示中心，無線基站的生產、軟件加載以及測試都將展示。華為稱，該工廠可實現研發、銷售、採購、生產、物流、服務、人才培養等端到端產業鏈的整體覆蓋，對歐洲本地上下游產業鏈有推動作用。

另據路透報導，華為董事長梁華稱，華為已向法國政府概述有關計畫。目前尚不清楚華為的決定是否得到法國總統馬克宏支持，其辦公室暫未回應。馬克宏一直在爭取外國投資者，但也曾對中國侵入歐盟經濟發出警告。

此外，美國之音報導指出，美國參議院周四通過一項立法，將向農村電信運營商提供10億美元，用於更換其網路中所使用的中國電信巨頭華為的設備。這項法案已於2019年12月在眾議院通過，下一步將提交給總統簽字，有望成為正式法律。