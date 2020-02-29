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大陸2月官方製造業PMI大幅滑落 創有紀錄以來新低

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
專家認為，2月PMI指數大幅度下降，反映新冠肺炎疫情對大陸經濟運行產生嚴重衝擊。新華社資料照片
專家認為，2月PMI指數大幅度下降，反映新冠肺炎疫情對大陸經濟運行產生嚴重衝擊。新華社資料照片

新冠肺炎疫情衝擊，大陸國家統計局今（29）日上午公布2月製造業PMI為35.7，較1月大幅下降14.3個百分點，遠遜於市場預期，且創有紀錄以來新低。數據還顯示，大、中、小型企業PMI普遍下滑，且製造業進出口壓力加大。

非製造業商務活動指數為29.6，同樣比1月大幅下降24.5個百分點，更凸顯疫情的嚴重衝擊。

大陸官方製造業PMI上一次跌落至40以下，是在2008年11月，當時的數字是38.8，如今在疫情擴散下，再探新低紀錄。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，2月製造業PMI主要特點：一是製造業21個行業PMI均落入收縮區間（50以下），其中，化學纖維、通用設備、專用設備、汽車等行業PMI落至30.0以下，但保障基本民生的行業受影響相對較小。

二是製造業進出口壓力加大。新出口訂單指數和進口指數分別為28.7和31.9，較1月下降20.0和17.1個百分點。部分調查企業反映，受疫情影響，訂單取消、延遲交貨等情況有所增加。

三是大、中、小型企業PMI普遍下滑。大、中、小型企業PMI分別為36.3、35.5和34.1，比上月下降14.1、14.6和14.5個百分點。

服務業景氣同樣低迷。2月服務業商務活動指數為30.1，比上月下降23.0個百分點。在調查的21個行業中，有19個行業的商務活動指數位於收縮區間。其中又以交通運輸、住宿餐飲、旅遊、居民服務等人員聚集性較強的消費行業需求驟減，商務活動指數均跌落至20.0以下。

2月綜合PMI產出指數為28.9，同樣比1月大幅下滑24.1個百分點，顯示大陸企業生產經營活動大幅放緩。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，2月PMI指數大幅度下降，反映新冠肺炎疫情對大陸經濟運行產生嚴重衝擊。從春節假期導致的季節性波動看，今年春節於1月，作為與上月比較的指標，2月PMI指數應該呈上升態勢。但疫情衝擊使本應上升的態勢改為大幅度下降，足見疫情衝擊力度之大。分類指標中，反映供給端和需求端的指數均大幅下降，表明疫情對當前生產和市場需求的影響都很大。

國家統計局指出，新冠肺炎疫情在短期內對大陸企業生產經營活動造成較大衝擊，但目前疫情得到初步遏制，給生產帶來的負面影響正在逐步減弱，企業復工率回升較快，市場信心穩步恢復。採購經理調查顯示，大中型企業3月底復工率將升至90.8%，其中製造業為94.7%，分別比當前上升11.9和9.1個百分點，預計3月採購經理指數將會改善。

PMI 疫情 新冠肺炎

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