納入摩根大通指數 陸國債將添4,300億活水

摩根大通發布公告稱，以人民幣計價的高流動性大陸政府債券，28日起將被納入摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列，納入將在十個月內分步完成。

高盛估算，債券「入摩」十個月期間，每月將帶來約30億美元的被動增量資金，增量資金總計達人民幣千億元（約新台幣4,300億元）。

中國證券報報導，這是繼彭博2019年4月1日宣布以人民幣計價的356檔大陸國債和政策性銀行債券正式納入彭博巴克萊全球綜合指數後，大陸債券再次納入全球債券指數。

外資機構人士認為，今年大陸債券有吸引力的票息與資本利得收益，將繼續吸引外資進場。

路博邁固定收益基金經理黃智海表示，目前人民幣匯率相對穩定。在全球負利率債券急增背景下，大陸國債收益率具有優勢。

大陸國債與世界其他債券品種間相關性低，也是國際機構分散投資的重要選擇，外資機構從2018年開始就已成為大陸境內利率債品種重要參與者。

目前，在岸市場方面，外資機構可透過QFII/RQFII、銀行間債券市場、債券通三種管道投資大陸債券。自2017年7月債券通開通以來，債券通數據顯示，外資透過上述三個管道持有債券總額從2017年7月底的人民幣8,824億元，增至今年1月底的2兆2,023億元，創歷史新高。

瑞銀資管亞太固定收益主管Hayden Briscoe近期重申看好大陸債券市場的態度。他表示，2019年全球負利率資產規模激增，大陸國債已成新的避險天堂，雖受新冠肺炎疫情影響，但依然看好大陸債券。