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433兆元 大陸去年經濟成長6.1%
大陸國家統計局昨（28）日發布2019年國民經濟和社會發展統計公報，全年國內生產總值為人民幣99兆865億元(約新台幣433.3兆元)，年增6.1%。
國家統計局副局長盛來運解讀稱，2019年中國大陸對世界經濟增長貢獻率達30%左右。
公報指出，去年大陸第一產業年增3.1%；第二產業年增5.7%；第三產業年增6.9%。第一產業增加值占國內生產總值比重為7.1%，第二產業增加值比重為39.0%，第三產業增加值比重為53.9%。
公報顯示，截至去年底，大陸外匯存底為3兆1,079億美元，較2018年底增加352億美元。全年人民幣平均匯率為1美元兌人民幣6.8985元，比2018年貶值4.1%。
數據顯示，去年大陸人均國內生產總值為人民幣7萬892元，年增5.7%。國民總收入為人民幣98兆8,458億元，年增6.2%。勞動生產率為每人人民幣11萬5,009元，年增6.2%。
去年消費者物價指數（CPI）年增2.9%。工業生產者出廠價格（PPI）下降0.3%。值得注意是，去年豬肉產量僅4,255萬噸，年減高達21.3%。
盛來運指出，大陸經濟增速在世界主要經濟體中名列前茅。去年大陸國內生產總值年增6.1%，明顯高於全球經濟增速，在經濟總量1兆美元以上的經濟體中，位居第一。
他表示，在國際環境複雜、外部需求波動的情況下，內需特別是消費對於穩定經濟運行的壓艙石作用明顯。2019年內需對經濟增長貢獻率為89.0%。
盛來運指出，去年大陸貨物進出口總額為人民幣31.6兆元，年增3.4%，連續兩年超過30兆元（約新台幣129兆元），有望蟬聯世界第一。
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