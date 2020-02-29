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疫情燒 陸引爆App搶菜大戰

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
上海市3月2日起，全市中小學生透過電視或網路平台上課，開啟線上教育。 （新華社）
上海市3月2日起，全市中小學生透過電視或網路平台上課，開啟線上教育。 （新華社）

「今天你搶到菜了嗎？」2020年的春節起，「搶菜」成為大陸社交網路上的熱門話題和問候語，被新冠肺炎疫情限制在家無法出門的人們，紛紛開啟線上買菜模式。

大陸友人表示，為了能搶到新鮮豬肉和蔬菜，得要熬夜守到凌晨12點，「睡醒才搶菜，動作就慢了，購物車裡的追蹤清單，早已被搶購一空，只能再等一天……，刺激程度可以跟春運搶票相比。」

身處在封城的武漢台幹，分享了他連續「搶」一段時間菜的經驗，「打開手機App，凌晨準時搶，不要猶豫，猶豫一下就搶不到了；樓下超市一定要9點半之前過去，不然就剩下爛馬鈴薯，番茄一個人民幣9元也不新鮮，但有總比沒有強。」

「全民搶菜」大戰中，各大買菜App就成了主角，而來自小程式的生鮮零售勢力也在悄悄崛起，微信小程式官方數據在2月7日發布的數據顯示，2020年除夕到初七，小程式生鮮果蔬業態交易筆數增長149%，社區電商業態交易筆數增長322%。

這次疫情對大陸消費者來說，消費行為都圍繞在「線上」這兩個關鍵字。

線上課程眾生相：教師被逼化身18線女主播

在家裡上網課，對於學生來說是一個不錯的消息，偷懶、調皮搗蛋，手機另一頭的老師是看不到，但對老師來說，卻代表新的挑戰，老師們得要各顯神通，化身網路主播，在線上與學生鬥智鬥勇。

一名英語女老師表示，被硬生生逼成了18線女主播，「對於線上上課這件事，剛開始大多數學生家長和老師都是拒絕的。」

這名英語老師說，對學生家長來說，多數以眼睛不好、家裡條件不允許、沒法專注等千奇百怪的理由來拒絕；而老師們在線上上課，除要準備一些基本的配備外，還要克服網路不順暢、無法與學生互動只能唱獨角戲等問題，但最後迫於學校要求，只能硬著頭皮上。

學生出不了門，線下教學事業停擺，但線上教育十分紅火。艾媒諮詢預計，2020年中國線上教育使用者規模將達3.09億人，市場規模為人民幣4,538億元。

疫情中的夜店 「雲蹦迪」霸榜直播平台

疫情之下，幾乎所有行業都可以進入「雲時代」，除了常見的「雲上課」（線上上課）、「雲上班」（遠距上班），最近特別火的還有「雲蹦迪」（線上夜店跳舞）。

起頭者是原本僅有200多名粉絲的台北街聲StreetVioce，6日在B站上辦了三場線上LIVE，直播高峰時，線上觀看人數達到20萬。

聲名大噪的是上海夜店、網紅酒吧TAXX SHANGHAI，8日元宵節當晚，TAXX將蹦迪搬上直播，最高線上人數超過7.1萬人，當晚直播四小時收入超過人民幣70萬元。

TAXX工作人員表示，收入其實沒有這麼高，還有平台50%的抽成，剩下拿到手就捐給有關機構支持武漢了。

不僅是「雲蹦迪」，連大陸的房地產、汽車、書店等因為無人光顧，紛紛加入直播行列，只是一旦生活恢復常軌，這類線上直播商機很難延續到線下，焦點反而是業者如何在線上直播中，將品牌文化深植到消費者腦海裡。

直播 疫情 人民幣

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