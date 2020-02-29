宅經濟夯 陸生鮮電商翻紅

新冠肺炎疫情爆發後，生鮮電商成了維持「宅人」日常生活的重要幫手，也讓以往一直處於尷尬地位翻身。

「凌晨搶盒馬、7點上美團、8點再看每日優鮮…」，一份「北京App搶菜指南」日前在大陸網路上流傳開來，和先前盛行一時的QQ空間偷菜遊戲相比，偷菜遊戲似乎顯得小巫見大巫，畢竟買菜這件「小事」可不是茶餘飯後的娛樂活動，而是關乎民生。

相較之下，過去熱熱鬧鬧的菜市場，買菜的不多，賣菜的更少，貨架上的菜品也寒酸很多，但生鮮的剛需卻是客觀存在的，於是線下通路不通之後，消費者很快湧入生鮮電商。

深圳財經媒體格隆匯報導，春節期間，叮咚買菜大年三十訂單量較上月增長超300%；每日優鮮從除夕到大年初八實收交易額，年增350%；京東生鮮從除夕至初九銷售年增215%；美團買菜北京日均訂單量，也暴增為節前的二到三倍。

QuestMobile資料顯示，春節期間，活躍用戶數（DAU）大於50萬的電商App，前五名分別是叮咚買菜93.1%、識貨57.6%、盒馬42.1%、堆糖30.4%、得物25.9%。

春節後兩周，宅家生活進一步繼續，採購大軍增幅進一步擴大，對比平日，叮咚買菜165.3%、每日優鮮94.1%、盒馬58.6%、京東到家54.4%、識貨41.8%，位居前五。

生鮮電商訂單的大量增長，讓各大平台感受到了前所未有的壓力，運力不足、員工緊缺成為亟待解決的問題。

證券日報報導，美菜網日前宣布，聯合58同城推出招聘專場，以滿足對分揀、配送司機、貨運司機等職位迫切需求，尤其是武漢、長沙等地急增的用工需求。