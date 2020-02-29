線上教育崛起 概念股飆

阻止新冠肺炎疫情蔓延，大陸教育部延後今年春季學期開學時間，提出「停課不停學」的政策，2億多名學生集體透過線上學習，連原本經營線上教育的企業趁機推出免費線上課程爭取流量、搶市占，股市多檔相關概念股也大漲，但暴增流量，一度造成線上課程用戶端崩潰。

時代周刊報導，由於無法承載超大流量湧入，繼2月17日出現異常後，「學習通」2月24日再次系統崩潰，相關話題也登上微博熱搜榜；騰訊課堂、中國大學mooc等教育類App也曾出現閃退。

經濟觀察報報導，A股上市公司中，全通教育公布整合推出智慧雲平台等產品，為學校、教師等客戶提供解決方案，一度連收四根漲停板。

機構對線上教育公司也報以極大的熱情，拓維信息董秘龍麒透露，從春節後第一個交易日，也就是2月3日開始，拓維信息已經連續接待8場機構調研，參與機構數量近500家。

龍麒指出，機構關注的主要是兩個，一是公司線上教育的情況，另一個是與華為合作的湘江鯤鵬專案推進情況，目前湘江鯤鵬已經開工，預計按原計劃在4月可以投產。

包括新東方線上、學而思網校、猿輔導、跟誰學等線上教育公司，都在這次疫情中，祭出免費課程手段。民創研究院院長周榮華表示，免費課程是線上教育平台，獲得客源的行銷手段之一。