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百度去年Q4淨利大增95.5%

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
百度董事長兼CEO李彥宏（路透資料照）
百度董事長兼CEO李彥宏（路透資料照）

百度昨（28）日發布去年第4季營收年增6.2%，淨利年增95.5%，均超過市場預期。百度董事長兼CEO李彥宏預告，新冠肺炎疫情之後，經濟重回增長是一個長期課題，智慧服務、健康安全、公共管理等應用場景，將成為百度施展身手的新戰場。

財報顯示，百度去年全年營收為人民幣1,074.1億元，年增5%。第4季營收為288.8億元，年增6.2%、淨利高達91.9億元，年增95.5%。淨利潤率高達31.8%，為過去兩年最高水準。

在核心業務方面，百度2019全年核心業務營收人民幣797億元，年增2%。第4季核心業務營收217億元，年增6%。

值得注意的是，受新冠肺炎影響，百度也對今年第1季業務做出預測，預計第1季總營收約人民幣210億元至229億元之間，年減5%到13%。

李彥宏在財報信中表示，2019是百度的關鍵的變革之年，百度移動生態已經形成更全面、多元化的布局，智慧新業務也有長足進步，百度App保持強勁增長勢頭，獲得越來越多的登錄用戶，12月日活躍用戶數達1.95億，年增21%；百度App端內搜索次數年增長近30%。

李彥宏表示，百度連續三季營收超過華爾街預期，且每季的增長都比上季更好。

他表示，疫情之後經濟重回增長是一個長期課題，而大量新的機會也在孕育之中。線上娛樂、教育、廣告等相關領域的業務，會迎來更大的發展。智慧服務、健康安全、公共管理等應用場景，也會成為百度施展身手的新戰場。

市場關注的另一個焦點是，截至去年年底，百度的現金、現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣1,359億元，較2019年Q3增長124億元，「現金為王」，成百度、阿里巴巴、騰訊的共同選擇。

百度CFO余正鈞對此表示，透過加強移動生態的構建，以及對投資回報的關注，百度的季度營運利潤率也在不斷提高。精細化營運使公司可以更好地應對宏觀經濟的放緩，持續大力投資技術和新業務領域，優化未來的業績增長。

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