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雷軍：疫情影響5G手機普及 疫後購機需求會釋放

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
小米集團董事長雷軍。圖/新京報
小米集團董事長雷軍。圖/新京報

小米集團董事長雷軍表示，2020年是5G加速建設和5G手機換機的關鍵之年，從短期來看，新冠肺炎疫情對5G手機的普及有一定的影響，但疫情過去後消費者的購機需求就會得到釋放，小米今年至少會推出10款5G手機。

新京報報導，他指出，這次疫情影響最大的是中小企業，建議政府採取更大的稅力度和政策扶持，中小企業是社會經濟和就業保障的穩定器，非常時期建議政府一定要保護好它們。

雷軍強調，疫情對於行業的衝擊是全方位的，最主要是對工廠復工的影響，當然現在各地都在有序地恢復生產，全力彌補疫情的影響，小米也曾遭遇到的困難，但是經過跟供應鏈合作夥伴的溝通，大家贊成需要釋放一些信號來提振行業信心，所以小米還是堅持發布了小米10系列，也獲得了市場的認可。

雷軍於2月13日透過線上直播的方式，發布小米10、小米10 Pro手機，其中小米10 售價人民幣4299 元，2月28日起開啟預售，3月6日起發貨。

市場研究機構Canalys、IDC先前相繼發布的報告都顯示，今年第一季大陸手機市場將面臨與上年相比下滑40%，而三月內如果疫情得到穩定控制，整體市場將會逐漸進入恢復期，但仍難以恢復至去年同期水準；至於手機品牌方面，華為受到疫情影響最大，而小米由於線上銷售占比較高且依託海外銷售將提升市占。

雷軍認為，從短期來看，疫情對5G手機的普及有一定的影響，但從長遠來看，情過去後消費者的購機需求就會得到釋放，小米從去年就保持了良好的庫存水準，今年輕裝上陣，全年至少要推出10款5G手機，判斷今年將會是5G手換機的關鍵之年。

疫情 新冠肺炎 直播

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