大陸新研究：龜類可能是新冠病毒潛在的中間宿主

大陸確診新冠肺炎人數接近八萬人、二千多人為此喪生，研究者亟欲找出病毒的中間宿主。大陸最新研究指出，龜類（西部錦龜、綠海龜、中華鱉）也可能是將新冠病毒傳播給人類的潛在中間宿主。

此前，大陸研究先後提出，蝙蝠或是新冠病毒自然宿主，蛇、穿山甲可能是潛在中間宿主。

綜合陸媒報導，26日湖北醫藥學院附屬人民醫院的劉龍聯合廣州暨南大學吳建國課題組在《醫學病毒學雜誌》上發表論文指出，龜類（西部錦龜、綠海龜、中華鱉）也可能是將新冠病毒傳播給人類的潛在中間宿主。

目前已知龜類作為病毒庫，攜帶數十種病毒，包括虹蛙病毒（RV）、尼多病毒（NV）、乳頭瘤病毒（PV）、甲魚虹彩病毒（STIV）、甲魚系統性敗血症球狀病毒（STSSSV）、龜細小核糖核酸病毒（ToPV）和中華鱉出血綜合征病毒（TSHSV）。不能排除蝙蝠 SARS 樣 CoV RaTG13 或其他 SARS 樣 CoV 感染龜類，並在進化後向人傳播。

報導指出，與非法交易的穿山甲相比，市場上的龜類更普遍受歡迎。該研究提供了一些資訊，即與蛇和穿山甲一樣，龜類（西部錦龜、綠海龜、中華鱉）亦可能是將 SARS-CoV-2 傳播給人類的潛在中間宿主，但仍需進一步研究來確認。