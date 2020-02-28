韓國確診破兩千 上海送口罩也寫詩「人無異國」
新冠肺炎傳到韓國連日來確診病例激增，確診病例已破兩千，上海今日發送50萬個口罩緊急馳援韓國，這是中國地方政府首次向韓國捐贈疫情防護物資。
上海向大邱市和廣尚北道贈送的50萬個口罩，其中10萬個為醫用，40萬個為KN95口罩。
大陸疫情持續，口罩也依然搶手，韓國駐上海總領事崔泳杉因此表示，上海市在同樣遇到困難的情況下依然伸出援助之手，對此深表感謝。
長安街知事報導，上海運送愛心口罩還寫上了詩，貨車在貨出發還懸掛著新羅旅唐學者崔致遠「道不遠人、人無異國」的名句，和「大邱加油！韓國加油！」的醒目紅布條。
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