大陸27日新增新冠肺炎確診327例 湖北占318例

據大陸國家衛健委今日通報，截至昨日止，大陸累計新冠肺炎確診病例達7萬8824例，累計死亡2788例。27日單日新增確診病例327例，其中湖北占了318例，仍是疫情最嚴峻之地，27日大陸單日新增死亡病例有44例。

據大陸國家衛健委通報，截至昨日止，大陸現有確診病例3萬9919例（其中重症病例7952例），累計治癒出院病例3萬6117例，累計死亡病例2788例，累計報告確診病例7萬8824例，現有疑似病例2308例。累計追蹤到密切接觸者65萬6054人，尚在醫學觀察的密切接觸者6萬5225人。

湖北新增確診病例318例（武漢313例），新增治癒出院病例3203例（武漢2498例），新增死亡病例41例（武漢28例），現有確診病例3萬6829例（武漢30179例），其中重症病例7633例（武漢6775例）。

累計治癒出院病例2萬6403例（武漢15826例），累計死亡病例2682例（武漢2132例），累計確診病例6萬5914例（武漢4萬8137例）。新增疑似病例332例（武漢295例），現有疑似病例1989例（武漢1488例）。