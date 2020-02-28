大陸口罩 日產量逾7千萬片

大陸國家發展改革委27日宣布，繼2月24日中國醫用N95口罩日產能突破100萬片後，2月25日，中國醫用口罩日產能達到3212萬片，日產量達到3028萬片；包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，大陸全國口罩日產能達到7285萬片，日產量達到7619萬片，分別是2月1日的3.4倍、7.8倍，口罩產能利用率達到105%，初步緩解了口罩供需矛盾。

中新社報導，大陸全國醫用N95口罩日產能達到107萬片，是2月1日的4.7倍。2月1日至25日，累計向湖北調運醫用N95口罩304萬片，近期每天調度量都在15萬片以上，加上湖北省內的生產，有效保障了一線醫護人員的防護需要。

另據浙江省經濟和信息化廳表示，至2月23日，浙江各類口罩日產量達到1030.15萬片。

浙江省醫療物資保障組口罩生產工作專班相關負責人表示，這是浙江各類口罩日產量首次超過1000萬片，口罩產能、產量在短短半個月時間內分別增長了2.65倍和2.81倍。

在製造大省浙江先後制訂《關於加強口罩統籌管理的指導意見》、《關於加快組織口罩生產的通知》等政策文件。浙江省經信廳緊急向口罩生產重點企業派出首批駐企服務員，並成立醫療物資保障組口罩生產工作專班，建立全省口罩生產指揮體系。

同時，組織浙江經信系統派遣駐企服務員進駐口罩和關鍵材料生產企業，幫助企業協調解決原材料供應、生產線改造等問題，加快推動企業復工復產。

截至2月23日，浙江56家省級醫療物資重點生產企業已全部復工，列入清單的前12批省內外配套企業復工率都超過了80%。

為提升口罩產能，浙江省醫用物資保障組還推進有條件的縣（市、區）建設口罩生產基地，加快有條件的紡織服裝等企業轉產民用口罩。據悉，浙江15家省級大型服裝企業在三天內完成生產組織，五天內完成原材料組織、試產、檢測等流程，迅速投入生產，成為浙江口罩生產主力軍。

此外，浙江在加強民用口罩供應管理、加強口罩質量價格監管、推動口罩生產企業復產擴產、支持相關企業轉產轉醫、強化口罩企業設備和原材料供應保障等方面出台了一系列資金補助、稅收優惠、註册便利等政策支持。浙江與地方財政對列入清單的口罩生產企業新增及技術改造設備投入（不含增值稅）各按50%給予資金補助支持。