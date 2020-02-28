重慶兩江新區 外企加速復工復產

重慶兩江新區表示，作為重慶重要的外資企業聚集地，當地復工復產的外資企業總數達138家，涵蓋汽車、物流、服務業等多個行業。

中新社報導，上汽依維柯紅岩商用車有限公司逐步復工復產。其總裝車間有近400名來自各地的員工實現了返崗。

該車間主任張恒表示，車間目前每天產能接近60台，預計到2月底，總裝車間單日產能可達140台左右，恢復到正常水平的70%。

重慶霍富汽車部件有限公司目前已有近70人到崗，產能恢復順利。該公司總經理田豐介紹，公司為現代、福特、大眾、小康等企業提供汽車門把手配套服務，年產能140萬套。自復工復產以來，該公司的產品除了供應中國市場外，開始逐漸走向波蘭、越南等全球市場，已累計向波蘭市場提供超過5萬件汽車門把手等配件。

在汽車行業外資企業提速復工的同時，兩江新區另一支柱產業—電子信息產業也按下復工復產的加速鍵。重慶萬國半導體科技有限公司已有1200名員工順利返崗，產能恢復到60%左右。公司相關負責人表示，企業正逐漸釋放產能，同時協調全球各地供應商，促進重慶電子工業轉型升級。

藉助兩江新區內陸國際物流樞紐的優勢，物流企業的復工復產也在加速。

重慶輝聯埔程國際物流有限公司總裁丁艶表示，目前輝聯埔程工業產品的出口量約每月20TEU，正源源不斷地把「重慶造」通機、汽車核心零部件等產品運往世界各地。疫情的發生也讓醫療器械的進口量大增，輝聯埔程正加大對物流的調配，服務中國抗疫大局。

重慶兩江新區管理委員會常務副主任王志傑表示，兩江新區正統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作，進一步鞏固和完善新區在全球產業鏈、供應鏈、資金鏈中地位和作用，同時推動更多外資企業來兩江新區投資興業。