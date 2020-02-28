國產大飛機交付中心 正式復工
中國鐵建股份有限公司表示，由中鐵十八局集團承建的中國國產大飛機交付中心—中國商飛江西生產試飛中心項目正式復工。
新華社報導，中國商飛江西生產試飛中心項目是江西省2020年重大重點項目之一。自2月21日接到復工令以來，該項目始終堅持防疫復工兩手抓、兩不誤，全力打好疫情防控和復工復產「組合拳」。
中鐵十八局有關負責人表示，項目部結合實際，在做好防疫基礎上，積極推動復工復產工作，實行項目領導班子輪流帶班作業制度，並採取分班組、分區域施工，避免大面積混合工種施工，確保施工進度有序推進。
據悉，該項目總佔地面積約24.5萬平方米，包含交付中心、噴漆機庫等16個建築單體。項目全面建成後將實現年交付30架ARJ21飛機產能目標，並適時啟動C919飛機生產試飛。
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