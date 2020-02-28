中俄東線天然氣管道 近3個月累計輸氣8.4億立方米

大陸國家發展改革委27日宣布，繼2月24日中國醫用N95口罩日產能突破100萬片後，2月25日，中國醫用口罩日產能達到3212萬片，日產量達到3028萬片；包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，大陸全國口罩日產能達到7285萬片，日產量達到7619萬片，分別是2月1日的3.4倍、7.8倍，口罩產能利用率達到105%，初步緩解了口罩供需矛盾。

2020-02-28 01:39