中俄東線天然氣管道 近3個月累計輸氣8.4億立方米
黑龍江黑河海關表示，中俄東線天然氣管道工程2019年12月2日投產以來，運行良好。截至2020年2月25日，通過黑龍江省黑河首站累計向國內輸送天然氣達8.4億立方米。
在中俄東線天然氣管道黑河首站，黑河海關工作人員每天通過人工巡檢對站場進行監管，將採集的天然氣樣品送回實驗室進行檢測，確保進口天然氣數量準確，質量符合中國標準要求。
疫情期間，黑河海關採取嚴格的防控措施。站場工作人員嚴格按照個人防護相關規定，監管全過程戴口罩和一次性手套。實驗室檢測過程中，人和儀器設備相對固定，避免交叉操作。全程開啟新風系統，保證空氣流通。
中俄東線天然氣管道從黑河市入境，終點是上海市，途經9個省（區、市），全長5111公里。目前已完成的北段工程，線路全長1067公里。
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