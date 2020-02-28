新疆油氣田 產量逆勢上揚

新冠肺炎疫情當下，在新疆天山南北的多個油氣田迎難而上，防疫、生產兩不誤。目前，中國石油駐新疆三大油氣田新疆油田、塔里木油田、吐哈油田，中國石化駐新疆的西北油田等油氣生產企業均按計劃正常生產，日產原油7.65萬噸，天然氣9100萬立方米，石油天然氣可滿足疆內自用和外送需求。

上述油田是新疆四個主要大型油田。中國石油新疆油田表示，自1月1日至2月24日，新疆油田日產原油3.2萬噸，累計生產原油170萬噸，較去年同期多產原油12.7萬噸。新疆油田主要勘探開發領域在準噶爾盆地，該盆地油氣總資源量達107億噸，其中石油86.8億噸，天然氣2.5萬億立方米。

面對疫情，新疆油田提前調研摸底油田現場、油水井生產狀況，並制定優化復產上產實施計劃。對各類作業井按照「先高後低、先易後難」原則，優先保證高產躺井上修，及時組織生產，實現早見產多見產的目標。以新疆油田瑪湖油區為例，目前瑪湖油區平均日產油5700噸，預計2020年累產原油29.77萬噸。

在塔克拉瑪干沙漠腹地的中國石油塔里木油田產量亦有增加。截至2月20日，塔里木油田今年共計生產油氣逾446萬噸，同比增加29萬噸；向「西氣東輸」供氣近35億立方米，有效保障「西氣東輸」沿線和南疆四地州各族民眾天然氣需求。

面對疫情對油氣生產帶來的不利影響，中國石化西北油田堅持「原油產量670萬噸、天然氣產量19億立方米」的年度產量目標不動搖。截至2月24日，西北油田開井數為1500多口，日產原油量1.8萬噸。該油田向社會供應天然氣近2.3億立方米，同比增加9.4%，滿足了居民、工業天然氣的需求。

新疆是重要的油氣生產基地，油氣資源豐富，石油、天然氣資源量占中國的20%以上。