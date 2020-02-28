四川外資、合資企業復工 奮起直追

「許多專賣店還沒有開門，所以二月份銷量目標沒有完成，但困難只是暫時的，從一整年的角度看疫情的影響不算大，我們還有十個月可以奮起直追」。一汽—大眾汽車有限公司捷達品牌與成都分公司總經理穆海樂27日表示。

中新社報導，從衝壓、焊接、塗裝、總裝…自2月17日復工以來，只用3天，一汽—大眾成都分公司的四大工藝車間就全線重啟。目前，這座位於中國西南地區的「超級工廠」已有約6000人回到崗位，平均每60秒就組裝完成一輛汽車，平均每天1000台新車下線。

在穆海樂看來，一汽—大眾成都分公司迅速復工復產，一定程度得益於其「上游策略」。他說，雖然武漢地區的供應商復工有困難，但隨著復工增加，其他地區的供應商正在提高產能，此外他們有充足的庫存零件以支撐持續生產。他們也修改了銷售計劃，推出了支持車友在線選車和預約試駕的APP，相信三、四月份會見證銷量的反彈。

早在2月2日四川省就出台復工復產相關指導文件，支持企業靈活安排，自行決定復工復產時間，不搞審批備案、不搞一刀切。近一個月來，在做好防疫的同時，四川外資、合資企業紛紛按下復工加速鍵，相關經貿工作平穩有序開展。

目前，成都天府國際空港新城、成都天府國際生物城、宜賓臨港經開區等多個位於四川的產業園區已大面積復工。成都青白江歐洲產業城管委會負責人介紹，該產業城的復工率已達到100%。

為了支持外經貿企業應對疫情穩定外貿發展，四川省商務廳、四川省財政廳、成都海關、四川省人民政府口岸與物流辦公室四部門聯合送上了「政策紅包」，從建立進出口綠色通道、落實稅收優惠政策、實施商務審批服務便利化等多方面進行明確規定。