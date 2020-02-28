浙江臨海 助台企復產

為幫助企業重回軌道，浙江省臨海市政府攜手當地台企同心戰「疫」。位於臨海市的浙江多寶田自動化設備有限公司的員工已經做好防護措施，走上流水線，開始車間工作。 該公司成立於2008年，其前身為台灣宏達科技股份有限公司，主要生產動物無害化處理設備、畜禽糞便無害化處理設備以及生物有機肥專用流水線等。

公司董事長江國輝說，受疫情影響，企業雖然已經復產，但還面臨招工難、物流不暢、防疫物資短缺等困難。對此，當地政府舉辦招聘會、長途包車接員工返廠、向企業發放防疫物資等。「我們也通過網上發布招聘、熟人介紹等方式解決用工難題。雙管齊下」。江國輝說。

臨海市輝昌眼鏡有限公司復產審批被第一時間核准後，員工們便開始處理來自世界各地的眼鏡訂單。「我們只比原計劃晚了半個月開工，海外訂單可以往後順延，並沒有因違約而取消，損失幾乎沒有。這得益於當地政府的高效審批和務實作風」。該公司負責人，來自台灣台中的林炅峰說。

他說，年前有做護目鏡的訂單。因為疫情爆發，護目鏡成了緊俏的防疫物資。面對內需，選擇承受訂單損失，將這批物資留在中國，提供給一線抗疫工作者。

伴隨著「叮咚」的門鈴聲，外賣小哥從位於臨海市巾山路185號的“TAIPEI”咖啡店中取走了一份滷肉飯套餐。

2013年，「80後」台灣青年陳佑昇，決定將地道的台灣美食帶到臨海這座古城。幾年的經營，陳佑昇的台灣味道深受臨海年輕人喜愛。他說，餐飲行業受疫情打擊最大，無法營業，他們將面臨每天3000元（人民幣，下同）左右的損失。

日前，當地政府主動上門為他們備案檢查，支持開展外賣業務。陳佑昇說，現在每天保持近2000元的外賣銷售，很大程度緩解了經營壓力。陳佑昇說，他們庫存充足，人員齊備，坐等春暖花開時！