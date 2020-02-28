陸：產業鏈未因疫情大規模外移

新冠肺炎疫情使一些在華外企生產經營遇到困難。中國大陸商務部外資司司長宗長青27日稱，目前並未出現供應鏈、產業鏈因疫情影響向國外大規模轉移，中國在全球供應鏈、產業鏈的重要地位不會因疫情影響而改變。

宗長青在當天舉行的新聞發布會上表示，跨國投資者的投資經營決策通常是長期的、綜合性的、戰略性的，短期的疫情影響有限，但也不排除做出一些應急性、戰術性調整。

據中國美國商會調查，55%受訪企業認為目前判斷疫情對3至5年經營戰略的影響為時尚早；34%企業認為不會影響。

宗長青稱，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，吸收外資的綜合競爭優勢沒有改變，大多數跨國公司投資中國的信心和戰略沒有改變，仍然看好中國市場長期發展前景。

此前，中國已明文要求優先保障在全球供應鏈中有重要影響的外資龍頭企業和配套企業復工復產，協調推動汽車、電子等領域外資企業和上下游企業同步復工。

宗長青表示，今後將進一步加強對外資企業的服務和支持，保證外企與中國企業同等適用應對疫情影響的各項幫扶政策。同時，中國還將研究推出新的擴大開放的政策舉措，進一步擴大市場准入，持續優化營商環境，增強外商長期投資經營的信心。

他透露，新版大陸全國和自貿試驗區兩個外資准入負面清單的修訂工作已經啟動，今後將盡快按程序公布實施，為外國投資者提供更多投資機會。