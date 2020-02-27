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陸提議東航、華航運送滯留湖北台胞返台 但遭台拒絕

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
2月3日首批247名滯留武漢的台灣民眾搭乘東方航空包機返台。圖為台胞抵達武漢天河國際機場準備搭機。（中新社資料照）
2月3日首批247名滯留武漢的台灣民眾搭乘東方航空包機返台。圖為台胞抵達武漢天河國際機場準備搭機。（中新社資料照）

湖北省台辦今晚表示，2月3日東航運送首批247名台胞返鄉後，後續運送安排因台灣方面一直拒絕同意而未能實施。日前，大陸方面通過兩岸民航聯繫渠道建議，由東航和華航共同執飛武漢至台灣臨時航班，儘快完成滯留湖北台胞運送。但台灣方面拒不同意這一共同執飛運送方案。

新華社報導，自2月3日以來，滯留湖北台胞向當地台辦提出協助返鄉申請者由979人增至1148人。這些台胞在湖北各地居家觀察均已超過四周時間，無一人發生新冠病毒感染，他們因返台就醫用藥、上學、上班、家庭照護等急需，歸家心切。為此，大陸方面提出，希以民為本，以滯留湖北台胞急盼回家為念，由東航和華航安排6個班次儘快有序實施，在一周內完成全部運送。同時，就東航與華航執飛班次分配及各班次乘客如何安排、登機前和運送中檢疫防疫事項等提出具體建議。這1148名擬運送台胞名單已提交。但台灣方面繼阻止東航運送後，也拒絕同意兩岸航空公司共同運送的安排。

東航 華航

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