滯湖北台人勞權恐受損 陸委會籲雇主同理心看待

陸委會表示，國人如因滯留大陸而導致勞工權益受損，可洽各縣市勞動局或勞動部，並呼籲雇主應多同理心看待。

大陸委員會今天下午舉辦例行記者會，有媒體提問，滯留中國大陸湖北國人因未能返台復工，恐有工作不保之虞。陸委會發言人邱垂正在回答時，作上述表示。

邱垂正表示，根據勞動部意見，如果勞工因雇主指派到大陸工作而致滯留，不應苛責勞工，並應給予薪資，雇主不可對勞工有扣薪曠職等不當處置。如勞工因私人行程赴陸而遭遇滯留，也非勞工所能預見，雇主應「多同理心看待」。

邱垂正指出，國人如因疫情滯陸，導致勞工權益受損，隨時可洽各縣市地方政府勞工主管機關或勞動部協處。

媒體在記者會上進一步追問，有關接返滯湖北台人的第2班包機協商進度，邱垂正僅回應，包機問題皆交由中央流行疫情指揮中心說明，「沒有進一步說法」。