鍾南山：鑽石公主號不准下船策略失敗

大陸國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山27日表示，目前仍不清楚新冠病毒是怎麼來的，而對於鑽石公主號的應對措施，他認為不許下船的政策有點失敗。

大陸央視新聞報導，鍾南山表示，日本確診病例裡，主要是「鑽石公主號」佔了很多，船上共3700多人，就有700多人確診，因此他認為，不許下船等著隔離的戰略實際上有點失敗，「這個船不管怎麼豪華怎麼大，實際上是一個封閉系統，極容易觸及傳染。」

鍾南山指出，大陸在疫情爆發後，從群防群治到現在聯防聯控，防控措施更提高一級，在這樣的情況下，大陸在達到高峰之後病例數很快就下來了，這個機制是很難得的，目前蔓延很快的國家可以參考大陸的方案，做到早發現、早隔離，這個很關鍵。