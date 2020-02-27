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疫情重擊 特斯拉1月中國新車註冊量下降46%

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
特斯拉上海超級工廠。取自路透，本報資料照片
特斯拉上海超級工廠。取自路透，本報資料照片

特斯拉上海超級工廠1月才風光交付新車，彭博報導，受疫情衝擊，特斯拉1月在中國的新車註冊量較上月減少46%。

據瞭解，特斯拉去年在大陸的新車註冊量達到4萬2,715輛，較2018年的1萬6,360增長了161%。去年12月新車註冊量升至6643輛，其中有30輛出自於上海工廠。原本上海工廠正每週組裝1000多輛汽車，並計畫在今年內速度翻一倍；而特斯拉也打算當地採購零部件，計劃今年下半年進一步下調汽車價格。

不過隨著疫情擴散，特斯拉1月在中國的新車註冊量不增反大幅下降，始料未及。

證券時報報導，上海市發改委公佈2020年上海市重大建設專案清單，特斯拉工廠二期列入上海重大預備專案。據悉，重大預備專案是指專案現階段手續尚未齊全，待齊全後近期準備實施的專案。

財聯社報導，特斯拉上海超級工廠後續專案正在加速進行，包括衝壓車間鋼結構製作等關鍵結構即將啟動，預計工期僅一個月時間。

上海 特斯拉 疫情 新冠肺炎 COVID-19

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