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攜程梁建章：旅遊業五一將迎首復甦點

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
攜程旅行網董事長梁建章。圖/攜程
攜程旅行網董事長梁建章。圖/攜程

大陸最大線上預訂平台攜程旅行網董事長梁建章表示，裁員和降薪不會是攜程應對危機的第一選擇，旅行行業的韌性是非常強的，不會發生不可逆轉的變化，他樂觀預計，行業最早在「五一」假期就能夠迎來第一個復甦點。

騰訊財經報導，關於公司現金流方面，他表示身處此次疫情受災最嚴重的旅遊行業，非常歡迎和感謝國家相關部門有相應政策能夠給予資金支持，而對於攜程是否回港上市，則未給予回應。

梁建章認為，這場疫情對於全球旅遊業的負面影響不容小視，截至目前，僅攜程平台就已取消了數百萬出行訂單，他預計短期來看，疫情期間旅遊業的損失或許超過人民幣兆元，疫情產生的全年影響恐怕將達到全大陸GDP的10%左右，帶來的損失或將超過人民幣10兆元。

他指出，新冠肺炎和2003年SARS疫情相似度很高，但2019年的經濟環境，文旅產業規模、發展水準與2003年已經相當不同。

但梁建章表示，2019年服務業占GDP市占已經過半，所以無論從體量上還是比例上，再加上春節時點、世衛組織列入國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）、中美貿易摩擦等因素，以服務性經濟為代表的文旅產業，受到此次疫情的影響會高於2003年的SARS疫情。

許多行業為了緩解疫情帶來的衝擊，紛紛在線上下功夫，例如地產企業有雲看房、租房，在應對疫情的過程中，攜程開始往「線上經濟」的方向發力，於2月19日推出「雲旅遊」，宅在家中也能看到國內外的各色風景，並計畫在近期進一步嘗試短視頻和直播的形式。

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