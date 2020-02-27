聽新聞
test
0:00 / 0:00
港府警隊預算綑綁派糖 挨批
港府新預算案除了豪氣「全民派糖」外，亦綑綁送審警務處預算，新一年度高達257.9億元(港幣，下同，約33.2億美元)，比本年度修訂預算開支的235.9億元，增加約9.3%，比與5年前更大增44%。民主派政黨要求立法會把派發現金計畫和警隊預算案分開審議，否則不排除否決議案。
美國之音報導，由於港府各部門預算開支與全民派錢同屬《預算案》內容，因此兩者會捆綁提交立法會審議。換句話說，若要派發1萬元的草案獲得通過，須同時通過給警隊的大筆撥款。
英國BBC報導，根據新預算案，警務處新一年總開支算案再增至257億，其中最大開支是警務人員的津貼開支，由原本預算的2.6億，修訂為25.49億元，增幅近9倍。以警隊2019年度有 3萬5,436 人計算，平均每人獲得津貼7.2萬元。另撥付6億元購買催淚彈、橡膠彈等，再加上要添購6輛、每輛價值1200萬元的裝甲車。
現時疫情嚴峻下，醫護人手又嚴重短缺，醫管局新一年度的開支撥款僅年增5%，錄766億元。香港電台報導，議會陣線朱凱認為，港府以派糖港人為要脅令議員不敢反對；公民黨黨魁楊岳橋說，如果政府堅持增加警隊預算，公民黨及民主派不會支持預算案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言