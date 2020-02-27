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上海「半封城」逾月 全靠這種服務運轉起來

世界日報 / 特派記者林則宏／上海27日電

為遏制新冠肺炎疫情蔓延，上海10日宣布住宅社區實施「封閉式管理」。雖未「封城」，但在這種「半封城」狀態下，上海這座超級大城市如何運轉？上海人的日子又怎麼過？

除了少出門、上不了餐館、逛不了商場，多數人生活並未受到太大影響。而這一切，都得益於中國過去這幾年網路應用科技的蓬勃發展。

一位上海朋友就說，她所有吃的、喝的、用的，一直就都是在網上買。現在唯一的差別就是，因為小區實施封閉式管理，快遞小哥不能再幫她將東西直接送上門，只能放在小區的快遞定點集中處，她自己再下去拿。

一名食品廠員工則說，因為很多店家還沒開業，外賣的選擇明顯少了很多。但超市、超商都還有營業，儘管有些商品沒以前多，但也沒有物資短缺的感覺。

微信、支付寶等第三方支付系統的普及，也讓中國在這次疫情中，許多行業可以迅速開展「無接觸服務」，繼續維持營運。

上海現在恢復「堂食」（入內用餐）的餐廳仍有限，但多數業者已能提供消費者透過App或微信「小程序」在線上完成點單、付款，店家再將餐點放在指定位置由顧客自取，以減少人與人的接觸。

一家大型連鎖酒店集團，也透過自助登記入住設備、機器人送餐，在上海試行無接觸服務，甚至連上海市政府也開始推動各種無接觸式便民服務。例如，上海各級法院就開通網上訴訟、網上信訪等服務。

由於這場疫病來勢洶洶，加上許多民眾長時間被迫待在家裡不能外出，上海市衛健委日前也徵集76名醫生，透過網路平台提供24小時線上心理諮詢服務，為有需要的民眾提供心理諮商。

一名民眾就說，中國可以大規模實施「封城」與「半封城」超過一個月，社會整體運轉仍沒有太大的問題，除與中國獨特的政治體制有關外，比起多數國家更擅於運用網路科技，也是關鍵因素。

讓人印象更深刻的是，上海民眾早就能透過手機網路地圖，隨時查看當前所在地區附近，是否有確診患者曾經活動地點。

上海 微信 疫情

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