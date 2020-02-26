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大陸發不可抗力證明 學者：恐開陸資違約閘門

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
中華經濟研究院第一所所長劉孟俊。記者林宸誼/攝影
中華經濟研究院第一所所長劉孟俊。記者林宸誼/攝影

擔憂在新冠肺炎疫情蔓延下，大陸企業無法履行國際契約，中國國際貿易促進委員會（簡稱「中國貿促會」）日前宣布，可以幫企業出具不可抗力（force majeure）相關事實性證明，中華經濟研究院第一所所長劉孟俊26日表示，這樣會讓陸企可以合法毀約而不用賠償，恐放開陸資企業違約的閘門，並重挫國際商品市場，連帶對於台灣的中小企業出口大陸將產生巨大的衝擊。

劉孟俊在淡江大學大陸研究所、中共研究雜誌社舉辦的「我國總統大選後兩岸關係發展趨勢觀察論壇」上指出，大陸對武漢採取封城措施，以因應疫情的情況下，導致工業活動急凍，其中包括鋼鐵、服飾、紙製品、營建材料等許多產業，都面臨程度不一的產能萎縮問題，兩岸的貿易與供應鏈風險浮現。

根據中國貿促會資料，截至2月14日，貿促會累計為企業出具新冠肺炎疫情不可抗力事實性證明1600多份，涉及合約金額從人民幣幾萬元到幾百億元不等，

取得證明的業者，還包括跨國企業的中國分支，而像是銅礦、液態天然氣業者也都援引了不可抗力事實證明。

他認為，儘管大陸企業提出不可抗力免責甚至解除合約的主張，但是否能被客戶接受，以及將來是否可能被法院或者仲裁定庭支持，仍取決於合約條款的約定和證據法的規定。

劉孟俊指出，不可抗力事實證明條款是大陸減緩疫情衝擊的措施之一，大陸法院及國家政策，也許會偏袒大陸企業，與大陸做生意的國外廠商,可能會被迫對方交貨日、毀約罰款讓步，換言之，大陸進口商因疫情關係發生，可以合法賴帳，經由這對於台灣的中小企業出口大陸將產生巨大的衝擊。

疫情 新冠肺炎 人民幣

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