刷手機雲看車 微店快速外賣

手機掃描二維碼，就能立即360度體驗新款汽車駕駛座位的各種視角，新冠肺炎疫情來襲，中國大陸消費者大多「宅」家少出門，著名跨國車企通用汽車旗下的多個品牌推出了「雲看車」。這也是防控疫情期間，跨國車企普遍使用的新型市場營銷模式。

借助「互聯網+」和虛擬現實（VR）技術等，購車者能輕鬆從手機螢幕登錄相關平台，體驗「雲看車」。新華社報導，截至25日，有9600多名網友為凱迪拉克一款車型的2020年鉑金運動版新配置點讚。

通用汽車旗下別克品牌通過一個自有的數字化服務平台，為消費者提供一系列線上服務體驗，同時鼓勵經銷商發揮自身線上營銷優勢開展創新。

在「汽車之家」平台，中國大陸消費者足不出戶就能「走進」網上汽車展廳看車，並獲得一對一的線上講解服務，在了解車輛報價的同時，還能在線砍價。在抖音平台，消費者則可以通過短視頻了解新車性能。

跨國車企熱中於推出「雲看車」等服務，街頭小店又如何解決消費者「宅」家不出門的困擾，答案也有很多種。

除了已有的「網購+快遞」和餐飲外賣等，最近上海市中心的一些沿街小店還「發明」了全程站立式的快速外賣及餐飲消費模式。既不把顧客拒之門外，又鼓勵顧客快速流動，受到顧客歡迎。

還有一些沿街小店尚未復工，目前暫時轉向「微店」運營模式。網友「喝咖啡的小胖子」在上海市徐匯區創業多年，曾經營多家咖啡館，目前他運營的「路過」咖啡館位於永福路上。

「『微店』和淘寶渠道，原來是實體店的補充，現在則成為銷售主渠道。」他透露，近日生意不錯，一天最多可發貨40多單，目的地包括大陸大部分地區。

據統計，上海全市現有沿街商戶約24.5萬餘家，截至2月中旬，已開業經營9.1萬餘家，占37.2%。