中國首富馬雲 全球21

胡潤研究院26日發布「2020世茂深港國際中心．胡潤全球富豪榜」顯示，亞馬遜56歲的傑夫．貝佐斯以9800億元人民幣連續第三年成為全球首富，中國首富56歲的馬雲以3150億元人民幣位列全球第21位，比去年上升一位。

中新社報導，上榜企業家財富計算截止日期為2020年1月31日，來自71個國家，2182家公司的2816位十億美元企業家上榜，人數比去年增加346人，這也是胡潤研究院連續第九年發布「全球富豪榜」。

榜單顯示，亞馬遜56歲的傑夫．貝佐斯連續第三年成為全球首富，身家9800億元人民幣。得益於路威酩軒股價飆升，伯納德．阿諾特財富增長1700億元人民幣，至7500億元人民幣，位居第二。

中國首富56歲的馬雲財富增長15%，以3150億元人民幣位列全球第21位，比去年上升一位。緊隨其後的是馬化騰（3080億元人民幣）、許家印（2310億元人民幣）、92歲的李嘉誠（2000億元人民幣）和92歲的李兆基（1890億元人民幣）。

新冠病毒疫情影響下，中國在線教育、在線遊戲和疫苗研發企業股價上漲。在線教育公司跟誰學49歲的陳向東財富上漲至330億元人民幣。

值得一提的是，中國共計有799位十億美元企業家上榜，比榜單第二名美國多173位，中國新增182位，占全榜單新增人數的四成。「今天中國的十億美元企業家比美國和印度加起來還多。」胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示，美國、印度和中國的科技股估值激增，股市強勁，推動十億美元企業家人數創下新高。