江蘇推10條措施 助台商復工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

江蘇省25日正式推出「關於支持台資企業積極應對新冠肺炎疫情影響的若干措施」，支持江蘇省內台資企業精準應對疫情影響，克服經營困難，提振發展信心，促進蘇台經濟合作平穩健康發展。

中新社報導，江蘇是台商在大陸投資最多、台資企業最為密集的地區之一。2019年，江蘇全省新批台資項目數超過750個，同比增長12%，協議利用台資近75億美元，同比增長22%。截至2019年底，江蘇累計新批台資項目超2.8萬個，實際到帳台資超過800億美元。

該「措施」是江蘇省台辦在走訪調研、抽樣調查全省範圍內各類台企的基礎上，吸收江蘇省發改委、科技廳等20個省相關部門意見後制定而成。包含支持台資企業發展、支持台資企業有序轉移、支持台灣青年在蘇就業創業、保障台企台胞同等享受政策支持等方面，立足解決當前影響台資企業生產經營的迫切問題，旨在堅定台企台商在蘇發展信心、保障台企台商台胞同等享受各項政策措施。

據統計，目前，江蘇全省近3000家規模以上台資企業復工率超過90%。針對部分已復工台資企業存在的產能利用率不足、用工缺口大、防疫物資缺、流動資金壓力大、產業鏈連帶影響顯著等問題，「措施」第一至第五條著力解決防疫物資、用工困難、金融支持、供應鏈和物流等影響台資企業復工復產和平穩健康發展的主要問題，給在蘇台企帶來實在的幫助，全力支持全省台資企業精準應對疫情影響。

針對部分出口型台資企業特別是台資中小企業受到中美貿易摩擦後續影響，「措施」第六至第九條就支持台企台商和台灣青年扎根發展，積極促成台資大項目落地和支持台資企業有序轉移、轉型發展提出針對性舉措，幫助台商台企「強信心、渡難關、謀發展」。

為了促進蘇台經濟社會融合發展，保障在蘇台商台企同等享受各項政策措施，「措施」第十條強調，對台資企業和廣大台胞平等對待、一視同仁，最大限度減少疫情對台企台胞在蘇生產生活造成的影響，讓台商切實有感。

台商 疫情

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