德陽國之重器 全面復工

近日，在四川省德陽市，隨著某重點項目第一錘開鍛，標誌著全球最大的8萬噸級模鍛壓機生產線，在抗擊新冠肺炎疫情攻堅時期，開啟了全面復工。

8萬噸大型模鍛壓機被譽為「國之重器」，填補了大陸大型模鍛壓機製造和裝備的空白，在航太、航空、航海等領域都發揮著巨大的作用。

當天，在二重萬航模鍛公司模鍛廠生產車間內，機器轟鳴作響，一線工人戴著口罩，經過消毒、測量體溫後，「嚴嚴實實」上崗，現場忙碌而有序。

據介紹，為了兼顧疫情防控和生產任務，工廠實行循序漸進式復工辦法。截至2月14日，工廠部分復工首周，以8萬噸模鍛壓機等11台重點設備滾動生產計畫為牽引，已累計完成875件（火次）鈦合金框梁、超高強度鋼等鍛件生產任務；其中，8萬噸模鍛壓機完成5件（火次）重點鍛件的生產任務。

二重萬航模鍛公司是亞洲規模最大、能力最強的航空鍛件和大型模鍛件專業化研製生產基地，壓機的製造過程解決了大量超長、超重零部件的加工難題，製造技術代表了目前大陸極限製造的最高能力和水準。據悉，8萬噸模鍛壓機生產線和錘鍛生產線將實行兩班制，未來將根據疫情防控、配套生產需求情況，逐步提升產能。